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Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию

Главк МЧС по Крыму сообщил, что четыре человека пострадали при атаке на Феодосию

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ТИПИЧНАЯ ФЕОДОСИЯ/VK

Число пострадавших при ночной атаке Вооруженных сил Украины на Феодосию увеличилось до четырех, еще одного человека спасти не удалось. Об этом сообщил РИА Новости замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

Все пожары в Феодосии были локализованы и ликвидированы. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники, рассказал Скуртул.

По его словам, в данный момент ситуация находится под контролем, работают 20 межведомственных групп по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам.

Ранее сообщалось, что более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ сообщило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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