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Россиянка подожгла подъезд знакомого после неудачного свидания

На Сахалине женщина подожгла подъезд знакомого после неудачного свидания

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Depositphotos

28-летнюю жительницу Южно-Сахалинска задержали за поджог в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает УМВД по Сахалину.

Пожар произошел в подъезде многоквартирного дома по улице Байкальской, в Южно-Сахалинске, огонь уничтожил несколько дверей и косметическую отделку помещения, общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Прибывшие на место специалисты установили, что причиной пожара стал поджог. По подозрению в его совершении задержана 28-летняя ранее судимая местная жительница, женщина находилась в гостях у своего знакомого, но их общение не сложилось. Выйдя из квартиры, подозреваемая собрала имущество жильцов, которое находилось на лестничных клетках, подожгла его и скрылась с места преступления.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Саратове поймали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги.

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