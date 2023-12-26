Журналисту Варламову назначен административный штраф

Мещанский районный суд Москвы назначил российскому журналисту и блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом) административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Отмечается, что блогер должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В августе Варламова штрафовали по этой же причине на 30 тысяч рублей.

Илью Варламова признали иностранным агентом 23 марта. По версии Минюста, журналист распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и главного редактора «Медиазоны» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом). Помимо этого, его уличили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, ведомство нашло доказательство поддержки Варламова от иностранных источников.

В настоящее время журналист проживает за пределами России.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.