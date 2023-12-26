Политолог заявил о способности Путина изменить мир к лучшему

Президент России Владимир Путин является тем человеком, который стремится стабилизировать мировой порядок, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Владимир Путин старается изменить мир к лучшему. Путин помогает стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Также он делает серьезные усилия, чтобы в Израиле возникло понимание, что они стали разменной монетой в игре интересов США», — сказал Данилин.

По его словам, США не способны в одиночку решать мировые проблемы.

«В 2023 году мы видим углубление кризиса вокруг гегемона в лице США. Кризис обусловлен, прежде всего, неспособностью США решать в одиночку мировые проблемы. Штаты взяли на себя роль вершителя судеб, но сил для этого у них не оказалось. Важно, что мир видит проблемы в текущем году все более ясно», — отметил политолог.

По его словам, ситуация с Израилем и Палестиной лишь усугубила кризис США.

«В ситуации с Израилем и Палестиной США отказались от работы с международным сообществом и в одиночку попытались разрешить проблемы через так называемые Авраамовы соглашения. Выяснилось, что они лишь усугубили кризис, так как действовали в интересах своего сателлита», — сказал Данилин.

Политолог также отметил схожесть ситуации с Украиной.

«Ситуация на Украине очень похожа. Мы видим, как в мире приходит все большее понимание, что США заставили Европу совершать действия, которые отнюдь не в интересах самих европейцев. Европейцы не хотят, но они вынуждены делать это себе во вред», — заключил Данилин.

Он подчеркнул, что «такие действия приводят к тому, что старый миропорядок, который сформировался в 1990-ые годы с гегемонией одного игрока, стремительно летит к своему финалу».