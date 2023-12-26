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В Сахалинской области зарегистрировали повышенную заболеваемость гриппом

В Сахалинской области зарегистрировали высокую и раннюю заболеваемость гриппом

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Depositphotos

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по островному региону Галина Ковтонюк сообщила ТАСС, что на территории Сахалинской области зарегистрирована высокая и ранняя заболеваемость гриппом.

По словам Ковтонюк, такая ситуация является нетипичной.

«По сравнению с предыдущей неделей: у нас 257 случаев гриппа, прирост в 2,5 раза», — сказала собеседница агентства.

Ковтонюк отметила, что в последние три года регистрировать случаи гриппа начинали в конце ноября, однако в этом году отмечается ранняя заболеваемость. Так, первый случай был зафиксирован уже в начале ноября.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора указала, что сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 31% превышает прошлогодние показатели. При этом, по словам Ковтонюк, сравнение цифр этого эпидемического сезона и прошлых лет будет некорректным, поскольку в регионе изменились методы тестирования.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1.

22 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в Ярославской области выявили случаи заболеваемости гонконгским гриппом, который получил свое название после пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге. Позже болезнь распространилась по миру.

Ранее врачи предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.

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