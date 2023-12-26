Лишь половина россиян уверены, что смогут отличить симптомы инсульта от опьянения

Практически половина опрошенных россиян испытывают трудности с определением симптомов инсульта: 49% опрошенных считают, что они не смогут отличить приступ инсульта от состояния алкогольного опьянения у прохожего. Это показало исследование компании «Нутриция», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом треть респондентов (33%) предполагают, что обладают достаточной информацией и смогут определить инсульт благодаря знаниям из информационных буклетов. Еще 18% опрошенных рассказали, что смогут распознать инсульт, потому что сталкивались с ним в своем окружении.



Более половины россиян (53%) готовы помочь человеку с проявлениями симптомов инсульта, но не знают как. Еще 23% опрошенных готовы оказать помощь, но попросят присоединиться прохожих. 19% готовы помочь при инсульте и точно знают, что нужно делать. Почти 3% россиян признались, что не готовы брать на себя ответственность либо боятся, а около 2% россиян помогли бы человеку, только при наличии у них на это времени.



Почти каждый второй из опрошенных россиян представляет, что инсульт может случиться у него. При этом большая часть из них (30%) не знает, как будут восстанавливаться, и лишь 15% опрошенных знают, как будут действовать, если заподозрят у себя признаки инсульта. Каждый пятый россиянин либо никогда не задумывался о вероятности перенести инсульт (26%), либо боится даже себе это представить (24%). И лишь 5% опрошенных считают, что у них не случится инсульт.



Что же касается последствий инсульта, более половины опрошенных (52%) верят, что быстрое оказание первой медицинской помощи поможет избежать инвалидизации после перенесенного инсульта. 27% россиян предполагают узнать всю необходимую информацию, только если им это понадобится. Практически каждый десятый опрошенный считает, что инвалидность после инсульта неизбежна. А 6% предполагают, что после инсульта их жизнь закончится. Лишь 7% опрошенных считают, что знают о восстановлении все.

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