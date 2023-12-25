В Крыму собака сорвалась в ущелье и выжила благодаря спасателям

В Крыму спасателям удалось отыскать охотничью собаку, которая провалилась в ущелье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе утром. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что животное провалилось в ущелье скалы Копек-Баш и находится на глубине около пяти метров.

Чтобы достать питомца, сотрудникам МЧС пришлось применить альпинистское снаряжение. В результате собаку успешно вытащили и передали хозяину.

О том, получило ли животное какие-либо травмы во время падения, не уточняется. Известно, что при проведении работ никто не пострадал.

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