Сотрудниц волгоградского телеканала уволили после костюмированной вечеринки

Трех сотрудниц государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Волгоград-ТРВ» уволили после частной вечеринки, так как их наряды посчитали нарушающими этику телеканала. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Отмечается, что по следам несанкционированной руководством частной вечеринки было проведено служебное расследование в связи с нарушением этических норм.

Руководство компании сообщает, что после разбирательства уволило ведущую и двоих продюсеров. Замдиректора по телевидению и радио объявлен строгий выговор, замдиректора по кадрам уведомили о необходимости усилить воспитательную работу в коллективе.

До этого в соцсетях появились фотографии девушек с частной вечеринки. Одна из них надела костюм героини комиксов Харли Квинн, другая создала образ монахини.

19 декабря сообщалось, что критик и телеведущий Сергей Соседов сравнил увольнение из шоу «За гранью» с изгнанием с телеканала.

Ранее Marvel уволила звезду сериала «Локи».