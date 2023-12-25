Россиянка прописала в трехкомнатной квартире более 70 мигрантов и попала под суд

В Самаре полицейские нашли трехкомнатную квартиру, в которой хозяйка фиктивно зарегистрировала более 70 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, все зарегистрированные у 50-летней женщины – это мигранты. При этом предоставлять им площадь для проживания она не собиралась.

Полиция неоднократно предупреждала россиянку о том, что ей грозит наказание, но она все равно регистрировала иностранцев. За такую «услугу» она получала более 30 тысяч рублей.

Задержанная признала вину. Женщине предъявили обвинение по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет. Если ее вину удастся доказать, россиянка может лишиться свободы на срок до трех лет.

Ранее в Петербурге мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов РФ.