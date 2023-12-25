Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор проведет проверки качества образования в новых регионах РФ

Рособрнадзор проведет мониторинги качества образования в новых регионах РФ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проведет проверки качества образования в новых российских регионах по итогам которых будут приниматься решения по интеграции образовательных учреждений в образовательное пространство России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз говорю, мы будем проводить мониторинги выборочно, выборки, смотреть качество подготовки, и тогда будет понятна картинка, насколько, какая есть динамика», — сказал Музаев.

По его словам, к 2026 году ведомство должно понимать, какие дальнейшие шаги оно будет предпринимать.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор проследит, чтобы российские школьники, которые хотят изучать украинский в рамках предмета «Родной язык», получили такую возможность. Музаев напомнил, что в России разработали учебник украинского языка. Сделано это для того, чтобы школьники могли изучать его в качестве родного. Он подчеркнул, что это касается не только украинского, но и остальных родных языков России.

Ранее в Госдуме призвали создать школьные учебники на украинском и немецком языках.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами