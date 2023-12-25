Рособрнадзор проведет проверки качества образования в новых регионах РФ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проведет проверки качества образования в новых российских регионах по итогам которых будут приниматься решения по интеграции образовательных учреждений в образовательное пространство России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз говорю, мы будем проводить мониторинги выборочно, выборки, смотреть качество подготовки, и тогда будет понятна картинка, насколько, какая есть динамика», — сказал Музаев.

По его словам, к 2026 году ведомство должно понимать, какие дальнейшие шаги оно будет предпринимать.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор проследит, чтобы российские школьники, которые хотят изучать украинский в рамках предмета «Родной язык», получили такую возможность. Музаев напомнил, что в России разработали учебник украинского языка. Сделано это для того, чтобы школьники могли изучать его в качестве родного. Он подчеркнул, что это касается не только украинского, но и остальных родных языков России.

Ранее в Госдуме призвали создать школьные учебники на украинском и немецком языках.