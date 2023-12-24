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Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске

Минздрав: двое пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинке переведены в реанимацию

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Haggardous50000/Shutterstock

Двое человек, получившие травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в ярославском городе Рыбинске, находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Согласно данным агентства, после ДТП четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 имени Н.И. Пирогова. При этом состояние двоих пациентов врачи оценили как тяжелое.

«Они находятся в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как средней [степени] тяжести», — уточнил источник.

Вечером 23 декабря легковой автомобиль на большой скорости протаранил автобус в городе Рыбинск, расположенном в Ярославской области. Как рассказали в региональном управлении МВД РФ, после столкновения машина частично влетела в салон автобуса.

По словам представителя ведомства, в результате аварии пострадали четыре человека. Среди них оказались водитель легкового автомобиля, а также три пассажира.

До этого на внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Из-за столкновения один из автомобилей загорелся, при этом в салоне находились водитель и пассажир.

Ранее под Ярославлем опрокинулся школьный экскурсионный автобус.

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