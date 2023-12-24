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Мужчина искусал напавшего на него питона

Metro: на Филиппинах мужчина отбился от огромного питона, искусав его

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Shutterstock

В филиппинской провинции Бохоль огромный питон напал на жителя деревни, мужчине удалось отбиться от рептилии. Об этом сообщает Metro.

48-летний Больхулио Алерия ехал по проселочной дороге в свою деревню, когда ему неожиданно преградил путь огромный питон. Мужчина остановился, змея внезапно набросилась на него, рептилия обвила филиппинца и начала сжимать его тело.

Мужчина пытался отбиться от питона, он принялся кусать его за голову, спустя 10 минут борьбы змея ослабила хватку.

«Я кусал его до тех пор, пока с него не содралась кожа. И когда кожа сошла, я укусил ее мякоть. Только тогда оно ослабло. У меня уже кружилась голова, потому что я потерял много крови», — рассказал Алерия.

Пострадавший сумел добраться до ближайшего дома, где ему вызвали скорую помощь, несколько дней мужчина провел в отделении интенсивной терапии местной больницы. Тушу питона доставили в деревню, где ее съели местные жители.

Ранее мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома.

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