Бывший украинский журналист подписывал заявление с обязательством вернуться

Бывший ведущий украинского «24 Канала» Алексей Печий подписывал заявление, по которому он был обязан вернуться на Украину не позже 22 декабря. Исполняющий обязанности Минкульта Ростислав Карандеев сообщил, что действия журналиста, который не вернулся в страну являются неправомерными, передает РИА Новости.

«Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу, подает большой пакет документов. Также подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — сообщил Карандеев.

Ранее сообщалось, что Печий отказался возвращаться на Украину после того, как он прибыл в Бельгию освещать саммит Европейского союза, который проходил 14-15 декабря в Брюсселе. Украинский журналист добавил, что после завершения саммита он отказался возвращаться в страну и теперь будет вносить свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки». Причиной отказа Печий назвал изменением отношения к Украине на Западе.

При этом руководитель Печия, генеральный директор «24 канала» Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком журналиста, который должен понимать все последствия своего решения бежать с Украины.

Ранее украинский чемпион мира по рыбалке Артур Билан сбежал из-за угрозы мобилизации.