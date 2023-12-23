Издание Bild обвинило Россию в попытке усугубить миграционный кризис в Европе

Россия скобы создала «подставную» авиакомпанию для перевозки в Европу нелегальных мигрантов. С таким предположением вышла статья издания Bild.

Таким образом авторы статьи отреагировали на объявление о запуске прямых рейсов созданной в прошлом году турецкой Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно. Издание обратило внимание на то, что время в пути будет на два часа меньше, чем у находящейся под санкциями Belavia, а стоимость билетов составит около €195.

В статье также представлено мнение властей Польши, которые назвали новое направление полетов шагом к организации «нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Белоруссию». Кроме того, в Варшаве уверяют, что в планы Москвы и Минска входит «гибридная операция» для усугубления миграционного кризиса в западных странах.

До этого сообщалось, что финский кабмин ищет пути возвращения в РФ мигрантов без их запросов.

Ранее патриарх Кирилл указал на риски, связанные с мигрантами.