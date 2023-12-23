Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Издание Bild обвинило Россию в попытке усугубить миграционный кризис в Европе

Bild: РФ создала подставную авиакомпанию для перевозки мигрантов в Европу

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия скобы создала «подставную» авиакомпанию для перевозки в Европу нелегальных мигрантов. С таким предположением вышла статья издания Bild.

Таким образом авторы статьи отреагировали на объявление о запуске прямых рейсов созданной в прошлом году турецкой Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно. Издание обратило внимание на то, что время в пути будет на два часа меньше, чем у находящейся под санкциями Belavia, а стоимость билетов составит около €195.

В статье также представлено мнение властей Польши, которые назвали новое направление полетов шагом к организации «нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Белоруссию». Кроме того, в Варшаве уверяют, что в планы Москвы и Минска входит «гибридная операция» для усугубления миграционного кризиса в западных странах.

До этого сообщалось, что финский кабмин ищет пути возвращения в РФ мигрантов без их запросов.

Ранее патриарх Кирилл указал на риски, связанные с мигрантами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами