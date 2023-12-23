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На Украине предложили запретить «Оливье» и «Селедку под шубой»

На Украине создали петицию с призывом запретить «Оливье» и «Селедку под шубой»

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На Украине захотели запретить салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Сообщается, что на Украине создана петиция, в которой активисты требуют отменить салаты, так как они не соответствуют патриотическим принципам и наносят больший ущерб, чем коррупция.

21 декабря шеф-повар ресторана Tilda Александр Русаков рассказал, что разнообразить привычный новогодний стол с оливье и селедкой под шубой можно блюдами различных кухонь мира.

До этого сообщалось, что почти у половины россиян еды с новогоднего стола хватает еще на несколько дней.

14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года ответил на вопрос журналиста о традиционных русских новогодних блюдах.

Ранее диетолог предложила вариант полезного меню для новогоднего стола.

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