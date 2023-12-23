В Роскосмосе подтвердили задержание замгендиректора

Заместителя гендиректора Роскосмоса по гособоронзаказу Олега Фролова задержали по уголовному делу. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

«Госкорпорация «Роскосмос» подтверждает факт задержания Олега Фролова. Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в введении Следственного комитета РФ», — следует из сообщения.

Отмечается, что СК предъявил Фролову обвинение в хищении свыше 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задержанного по обвинению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили в СИЗО на два месяца.

Дубровин был задержан 14 декабря в Чите. Тогда же его сняли с поста заместителя председателя правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия», а 16 декабря в Екатеринбурге отправили в СИЗО. Чиновник обвиняется в особо крупном хищении средств. По предварительным данным, он установил контроль за деятельностью общества «Омега-Строй», которое занималось строительством жилья для военных.

Ранее был задержан бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет».