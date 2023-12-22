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Уфимец на горке проломил голову 11-летнему ребенку

Ufa1.ru: в Уфе мужчина проломил голову и порвал куртку 11-летнему мальчику

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Depositphotos

В Уфе мужчина на горке проломил голову и порвал куртку 11-летнему мальчику. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на мать ребека.

По информации портала, инцидент произошел 16 декабря на улице Лесунова. Мальчик катался с горки в компании друзей, когда к месту пришел незнакомец с ребенком.

Сообщается, что ребенок один раз скатился с горки, а затем пожаловался мужчине на других детей. Россиянин подошел школьнику и несколько раз его кинул, сообщила мать несовершеннолетнего.

В результате мальчик пришел домой в порванной куртке и рассказал о произошедшем родителям. Позже он почувствовал недомогание.

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали мальчику сотрясение мозга. В медицинском учреждении он провел около недели. Мать пострадавшего написал заявление в полицию.

Ранее россиянина госпитализировали после избиения и ограбления в Южной Корее.

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