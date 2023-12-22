Россиянам объяснили, как не допустить развития зависимости от гаджетов у детей

Родителям важно ограничивать детей во времени использования гаджетов, чтобы не допустить появления у них зависимости. Такой совет в интервью kp.ru дала руководитель психологической службы КГПУ Вероника Пугачева.

По ее словам, родители должны с раннего возраста учить своего ребенка, как правильно обращаться с гаджетами.

«Нужна строгая информационная гигиена. Причем ребенок должен воспринимать ее не как наказание, а как норму. Если ребенку от года до трех, он не должен проводить в гаджете больше 30-40 минут в день. Время надо разделить по 15-20 минут. В первой половине дня и во второй. Нельзя давать телефон раньше, чем через час после пробуждения. И позже, чем за два часа до сна», — отметила психолог.

Детям от трех до пяти лет рекомендуется проводить в телефоне до часа в день, с шести до 12 — два-три часа. При этом Пугачева рекомендует также наполнять досуг детей, чтобы они активно проводили время вне гаджетов. Например, записать их в секцию, которую они выберут сами.

Исследователи из Пенсильванского государственного университета в США до этого установили, что использование гаджетов для игр и общения с друзьями провоцирует у подростков трудности с засыпанием.

Ранее офтальмолог рассказал, как не испортить зрение при использовании гаджетов.