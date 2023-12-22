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Политолог объяснил, почему иностранные артисты получают российское гражданство

Политолог Склянчук: иностранные артисты получают гражданство РФ по расчету

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Максим Блинов/РИА Новости

Иностранцы получают российское гражданство из-за желания платить меньше налогов, считает руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук. В интервью телеканалу «360» он назвал подобное решение «расчетливым шагом».

В качестве примера получения российского гражданства в погоне за более низкими налогами политолог привел французского актера Жерара Депардье. Во Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%, отметил Склянчук.

«[Депардье] с актерских гонораров тратит 13% на налоги. Это был такой расчетливый [шаг], приукрашенный тем, что он очень хорошо относится к России»», — заявил политолог.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство жителей соседних стран – Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Также он отмечал, что приветствует получение гражданства законопослушными иностранцами.

Ранее в Москве впервые вынесли решение о лишении российского гражданства за преступление.

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