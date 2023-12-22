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У бывшего красноярского депутата арестовали имущество на 1,5 млрд рублей

У разыскиваемого экс-депутата Гольдмана арестовали имущество на 1,5 млрд рублей

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Роман Гольдман/VK

У бывшего красноярского депутата Романа Гольдмана, которого разыскивают по делу о мошенничестве, арестовали имущество на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МВД.

24 ноября бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве. По данным следствия, более тысячи пайщиков принадлежащего Гольдману кредитного потребительского кооператива «Агро вклад» обратились в полицию, требуя компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал, что Гольдман покинул Россию — сначала он вылетел из Красноярска в Москву, а затем — в Минск, оттуда — в Стамбул. Семья Гольдмана, по данным МВД, покинула Россию ранее.

5 декабря сотрудники МВД допросили окружение Гольдмана.

Ранее в прокуратуре рассказали о совершенном из СИЗО ограблении Олега Митволя.

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