Россияне стали реже покупать салюты и фейерверки

Россияне стали реже покупать фейерверки и салюты, спрос на них в первые дни декабря снизился на 10% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе компании АТОЛ.

«При этом средняя стоимость покупки на эту пиротехнику изменилась незначительно. Так, медианная цена на салют составляет 1,4 тыс. рублей, а на фейерверки – 750 рублей за единицу товара», говорится в сообщении пресс-службы.

По словам экспертов, спрос на пиротехнику чаще всего растет по мере приближения Нового года. Они установили, что в 2022 году в последнюю неделю декабря россияне купили 64% фейерверков и салютов от всего месячного объема.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов до этого говорил, что в случае, если фейерверк повредил окно или автомобиль, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы. Он напомнил, что законодательство Российской Федерации категорически запрещает использование пиротехники вблизи жилых домов.

Также он посоветовал снимать запуски фейерверков во дворе дома на камеру смартфона. Впоследствии видеозапись можно будет представить в качестве доказательной базы.

Ранее сообщалось, что Новый год в Москве пройдет без фейерверков.