При стрельбе в центре Праги погибли 10 человек

При стрельбе в Карловом университете в центре Праги погибли 10 человек. Об этом сообщает портал iDnes.cz.

По информации портала, девять человек получили серьезные ранения, остальные — средней и легкой степени тяжести.

До этого полиция Чехии сообщала, что на территории факультета искусств Карлова университета в центре Праги произошла стрельба. Известно, что злоумышленник орудовал длинноствольным оружием с оптикой. Спустя некоторое время полиция Чехии заявила о ликвидации стрелка.

18 декабря сообщалось, что в Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов.

17 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что врачи положительно оценили динамику состояния подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии Брянска.

Ранее в Кадетском корпусе Красноярского края произошла стрельба.