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Стало известно, сколько человек не выпускают с Украины за границу ежедневно

На Украине ежедневно не выпускают за границу около 100 человек

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Guvernul Republicii Moldova

На Украине ежедневно не выпускают за границу около 100 человек, которые не попадают под категорию пропуска. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в Telegram-канале ведомства.

«Анализ первых недель декабря свидетельствует, что мужчины-украинцы в возрасте 18-60 больше пересекали границу на въезд в Украину, чем на выезд», — рассказал он.

По его словам, ошибочно думать, что украинские мужчины пытаются только покинуть страну.

Накануне руководитель отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук рассказал, что мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, сопровождающие маломобильных граждан. По его данным, сейчас на Украине мужчинам выдается около шести тысяч разрешений на выезд в месяц. Отмечается, что на Украине поручили проработать изменения законодательства, ограничивающие число сопровождающих инвалидов лиц до одного человека, который вместе с инвалидом должен будет возвратиться обратно.

Ранее Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек.

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