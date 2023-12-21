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Путин с Госсоветом обсудят тему повышения престижа педагогов

Путин распорядился провести заседание Госсовета о повышении престижа педагогов

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 27 декабря заседания Государственного совета в Большом Кремлевском дворце. Скриншот документа от 21 декабря опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Главной темой заседания указано «Повышение роли и престижа педагога и наставника». Администрации и управлению делами президента, поручили организовать подготовку и проведение заседания (вместе с ФСО), а также обеспечить стенографию мероприятия, издание и рассылку материалов к нему.

Еще на пяти пунктах распоряжения стоит метка «Для служебного пользования».

26 июля Путин поручил Министерству культуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Доклад на эту тему президент должен был заслушать к 30 ноября.

4 октября Путин обратился к педагогам в преддверии Дня учителя. Он отметил, что заниматься обучением следующих поколений — это не профессия, а миссия.

Ранее Путин дал поручение предусмотреть средства на обучение советников школьных директоров с 2024 года.

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