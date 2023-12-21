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Россиянам рассказали, когда будет день зимнего солнцестояния

Астроном Рублева: день зимнего солнцестояния будет 22 декабря

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Robert F. Bukaty/AP

Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря в 06:27 по мск. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в этот день солнце как бы остановится на некоторое время. В результате данного явления в Северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, в Южном — лето. Кроме того, в Северном полушарии 22 декабря будет самый короткий день и наиболее длинная ночь в году.

«В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов — это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная», — отметила Рублева.

После 22 декабря восход солнца будет происходить в Северном полушарии все раньше и раньше, что увеличит светлое время суток.

В середине декабря синоптики центра погоды «Фобос» зафиксировали на Солнце самую мощную за последние шесть лет вспышку. Согласно данным центра, сильнейшая вспышка интенсивностью X2,8 была зафиксирована примерно в 20:00 мск.

Ранее российским школам разрешили переносить начало уроков из-за сокращения светового дня.

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