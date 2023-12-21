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ВЦИОМ сообщил, какое событие россияне считают главным в уходящем году

ВЦИОМ: 22% россиян назвали СВО главным событием в уходящем году

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Станислав Красильников/РИА Новости

22% россиян назвали специальную военную операцию (СВО) главным событием в уходящем году. Результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным центра, еще 16% респондентов назвали главным событием года изменения в экономике — подъем и стабилизацию экономики, рост ВВП, а также повышение цен на продукты, ЖКХ и бензин. 8% россиян считают главными события, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, — предстоящие президентские выборы и прямую линию.

Отмечается, что события внутренней политики считают главными 7% россиян, внешнюю политику в качестве главного события года назвали 4% респондентов, мятеж Евгения Пригожина — 3% участников опроса. По 2% респондентов отметили войну в Израиле, выставку на ВДНХ и социальную политику в качестве главных событий года.

До этого политконсультант, член экспертного совета Союза российских городов, член Общественного совета при Минприроды РФ Станислав Корякин заявлял, что россияне доверяют президенту России Владимиру Путину.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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