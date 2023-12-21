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Эпидрасследование начато в тюменском лагере после инцидента с детьми в поезде Тюмень — Адлер

В тюменском лагере начато эпидрасследование после смерти ребенка в поезде

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Global Look Press

Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка» проводит эпидемиологическое расследование после того, как одна из его посетительниц скончалась в поездке ТюменьАдлер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее в администрации Сердобского района Пензенской области сообщили «Газете.Ru» о смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер. Там пояснили, что тело ребенка со станции Сердобск забрала «скорая». В Минздраве эту информацию подтвердили.

Руководитель филиала «Олимпийская ребячка» АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Елена Шептун уточнила, что в лагере работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.

21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 детей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как рассказал чиновник, вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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