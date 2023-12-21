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Россияне назвали политика года

ВЦИОМ: 55% россиян назвали Путина политиком года

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующего президента России Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов через телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отметили исследователи.

Помимо Путина, 21% опрошенных посчитали политиком года председателя правительства Михаила Мишустина. Еще 18% респондентов сказали, что им можно назвать министра иностранных дел Сергея Лаврова, 4% — министра обороны Сергея Шойгу.

По 2% россиян заявили, что политиками года являются Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина.

До этого россияне рассказали, о чем они мечтают в 2024 году. Самая распространенная мечта — накрыть праздничный новогодний стол и хорошо встретить Новый год. Такой вариант ответа выбрал каждый четвертый (25%).

Ранее Путин высказался о зарплатах россиян.

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