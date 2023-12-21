Минздрав подтвердил гибель ребенка в следовавшем в Адлер поезде

В министерстве здравоохранения России подтвердили, что в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, скончался один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в администрации Сердобского района Пензенской области подтвердили «Газете.Ru» смерть девочки в поезде Тюмень — Адлер. Там пояснили, что тело ребенка со станции Сердобск забрала «скорая».

В ведомстве заверили, что среди несовершеннолетних нет тяжело заболевших, 38 госпитализированы с симптомами ОРВИ.

21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 детей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как рассказал губернатор, вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.