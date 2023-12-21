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Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре восьми производителей

Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре восьми производителей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В продукции восьми производителей красной икры в РФ в ходе проверки выявили кишечную палочку. Об этом специалисты Роскачества рассказали РИА Новости.

Всего было проверено 24 товара, а икра закупалась как фасованная, так и на развес. Кишечную палочку нашли в продукции марки «Меридиан», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба», «Камчатское море», «Royal Black», «Восточный берег», «Лента» и «Форвард-С».

Кроме того, в некоторых образцах икры нашли превышения по микробиологическим показателям. Речь идет о торговых марках «Форвард-С», «Корсаков», «Красное Золото», «Лента» и «Авача», а также об икре, купленной на развес на московском Даниловском рынке.

Также специалисты обнаружили фальсификат: по данным Роскачества, Киржачский консервный завод на 40% заполнил банку имитированной икрой.

По итогам проверки, право наносить на упаковку с икрой логотип «знак качества» подтвердил бренд «Тунайча», а еще два — «Очень» и «Русское море» — претендуют на присвоение знака.

До этого были опубликованы результаты исследования, которые показали, что чаще всего к Новому году россияне закупают икру горбуши.

Ранее россиянам объяснили, как правильно хранить красную икру.

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