Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей грантового конкурса

Победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года по итогам независимой экспертизы стали 883 проекта из 85 регионов страны. На их поддержку будет выделено 3,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Грантовую поддержку по результатам завершенного конкурса получат проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленные авторами на первый основной конкурс 2024 года. На сайте фонда в карточках заявок в ближайшее время появится соответствующий статус с указанием набранного победителем количества баллов.

В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,6 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе — 92%.

К регионам, авторы которых предлагают наибольшие суммы собственного вклада в реализацию проектов, относятся Псковская область, Пермский край, ЯНАО, Ленинградская область, Камчатский край и другие.

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Белгородская, Челябинская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко отметил, что с января 2024 года творческие команды могут начать работу над реализацией своих проектов.

Он подчеркнул, что среди победителей достаточно много участников программ обучения фонда.

Аудитория образовательных мероприятий онлайн и офлайн-форматов, по словам Кириенко, составляет уже более 1 млн. человек.

Комментируя итоги конкурса, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов назвал важным, что образовательные мероприятия фонда, которые проходят по всей стране, дают результат.

«Сотрудники фонда выезжают с очными семинарами в разные точки страны, идут и дистанционные мероприятия в форме вебинаров. Увеличивается количество просмотров наших образовательных материалов на сайте и в социальных сетях. Все это конвертируется в качество заявок», — сказал Карманов.