На Украине начали проверку факта демонстрации нацистского флага

Киевская прокуратура начала досудебное расследование по факту демонстрации группой молодых людей флага нацистской Германии на одной из улиц Киева. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что следователи устанавливают личности участников акции, а прокуратура указывает на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

До этого стало известно, что в украинской столице группа молодых людей развесила полутораметровый флаг нацистской Германии.

На фотографиях запечатлены юноши, держащие внушительное полотно со свастикой и предлагающие внести пожертвования. Рядом с ними пританцовывает аниматор в костюме собаки, украшенной флагом Украины.

В материале говорится, что пока неясно, к какому событию или акции это было приурочено.

В ноябре научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков говорил, что проблема окончательной денацификации Германии не была решена Нюрнбергским судебным процессом, результатом чего стало появление неонацистских настроений в Европе.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.