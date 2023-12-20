Власти Самарской области окажут помощь матери участницы СВО, обратившейся к Путину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с матерью участницы специальной военной операции (СВО) Юлии Березы, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой о содействии в оформлении льгот. Женщине окажут необходимую помощь, сообщает ТАСС.

Младший сержант Береза, которая в прошлом году стала добровольцем, говорила, что льготы в первую очередь необходимы для поддержки ее матери. В пресс-службе правительства региона рассказали, что губернатор 14 декабря, то есть в день прямой линии, позвонил матери Юлии Татьяне Николаевне и поинтересовался, какие вопросы ее интересуют.

«Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении», — говорится в сообщении.

Чиновники также обратили внимание, что Юлия Береза записала видеообращение со словами благодарности властям региона.

14 декабря сообщалось, что следователи допросили директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина городского округа Судак в Крыму, после того как на состояние объекта дети пожаловались Владимиру Путину на прямой линии. По их словам, в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрылись плесенью.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поднимут вопрос об уравнивании прав участников СВО.