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Медиатехнолог оценила уровень продвижения мероприятий выставки «Россия» в соцсетях

Медиатехнолог Потупчик: выставка «Россия» убедительно заявляет о себе в Telegram

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ЭИСИ

За весь период работы международной выставки-форума «Россия» суммарная аудитория Теlegram-каналов, которые писали о происходящих на ВДНХ событиях, составила 200 млн человек. Об этом в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке «Россия» заявила медиаменеджер Кристина Потупчик.

Эксперт отметила, что яркие всплески медиаактивности в Telegram зафиксированы 1 и 5 декабря. В первом случае на ВДНХ состоялось открытие елок регионов России на главной аллее, во втором всплеск интереса публики вызвал визит на выставку президента России Владимира Путина.

Кристина Потупчик подчеркнула, что гости являются драйвером медиаактивности на выставке «Россия». Визиты высокопоставленных лиц и руководства страны, в первую очередь главы государства, создают пики медиаактивности.

Кроме того, медиатехнолог рассказала об основных трендах развития Telegram в 2023 году. Она отметила, что мессенджер в этом году вышел на 5 место среди российских интернет-ресурсов по объему дневной аудитории, при этом жанровую направленность Telegram эксперт назвала информационно-политической.

По словам участвующего в мероприятии ЭИСИ политтехнолога Макара Вихлянцева, «мальчик Платон из Курска, который дал пять президенту, взорвал соцсети.

«Это колоссально увеличило упоминания его родного региона», — добавил Вихлянцев.

Он отметил, что образ выставки в мессенджере многогранен и демонстрирует как социально-экономические достижения, так и отдельные яркие детали, связанные с региональным колоритом.

Эксперт подчеркнул, что выставка как коммуникационное пространство позволяет совмещать культурно-массовый компонент и более сложные для восприятия данные, связанные с развитием различных отраслей и регионов страны.

«Нужно не бояться креативить, это обязательно медийно окупится. Выставка стала открытием, и продолжает открываться каждый день. Большую роль в этом играют события на стендах регионов и в павильонах, а также живые образы, которые можно увидеть здесь», — заключил эксперт.

Студия ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» стала площадкой для обсуждения современной повестки и презентаций собственных исследований института.

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