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В Ульяновской области бродячие собаки едва не растерзали лосенка

В Ульяновской области спасли лосенка, искусанного бродячими собаками

Детеныша лося заметили очевидцы на заправке в Мелекесском районе Ульяновской области, зверь был напуган и искусан бродячими собаками. Об этом сообщает Минприроды региона на официальной странице во «ВКонтакте».

Напуганного лосенка загнали на территорию автозаправки в поселке Мулловка бродячие собаки, местные жители сообщили о произошедшем в минприроды. Лосенка перевезли в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары.

На теле животного были обнаружены рваные раны, ему требуется лечение. Зверь помещен на карантин, не исключено, что после травм ему придется остаться жить в зоопарке.

Ранее камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут.

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