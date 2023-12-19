Кореянка удочерила лучшую подругу, чтобы о ней заботиться

В Южной Корее женщина удочерила свою лучшую подругу, чтобы заботиться о ней, пишет NDTV.

Ын Сон Ран познакомилась с Ли Эори в 2016 году, когда переехала из большого города в глубинку, чтобы справиться со стрессом и быть поближе к природе. Женщины стали хорошими подругами и начали жить вместе, разделяя любовь к растениям и вегетарианской кухне.

Когда Сон Ран попала в больницу из-за хронических головных болей, она узнала, что законы Южной Кореи разрешают только членам семьи принимать важные решения за пациента или даже навещать его в клинике.

После этого 44-летняя кореянка решила удочерить 38-летнюю Ли. Для этого ей нужно было доказать, что она старше подруги и получить одобрение от ее матери. После того, как документы были поданы, процесс удочерения занял 24 часа.

«Мы хотим простых вещей, таких как забота друг о друге, когда другой болен. Но это невозможно сделать в Корее, если мы не являемся законной семьей», — объяснили подруги.

Новость о необычном удочерении разошлась по местным соцсетям, что вдохновило Ын Сон Ран написать мемуары «Я удочерила подругу».

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