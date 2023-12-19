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Выставку-форум «Россия» посетило более 3 млн человек

Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Владимира Путина

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Илья Питалев/РИА Новости

Количество посетителей международной выставки-форума «Россия» 19 декабря превысило 3 млн человек, сообщает пресс-служба выставки.

Трехмиллионным посетителем выставки стал Алексей Козырев, приехавший вместе с супругой из Барнаула. Козыреву подарили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина.

«Мы любим путешествовать — особенно на автомобиле. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. Приехали — и так совпало. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — отметил Алексей Козырев.

Также Алексею Козыреву и его супруге подарили сертификат на поездку на космодром Восточный с денежной компенсацией за проезд и проживание.

«Наша Выставка — о мечте. Да, она о достижениях, безусловно — но, чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Напомним, 2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» Марат Сабитов вместе с супругой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, а 15 ноября миллионный посетитель выставки получил билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

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