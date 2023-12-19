В России ужесточили ответственность за передачу телефонов заключенным

Уголовная ответственность за повторную передачу заключенным средств мобильной связи введена в России. Закон с соответствующими изменениями в Уголовный кодекс подписан президентом России Владимиром Путиным.

Статья 321 УК РФ дополняется новым пунктом, устанавливающим уголовную ответственность за повторную передачу любым способом лицу, находящемуся в заключении, средств мобильной связи и иных средств коммуникации, а также комплектующих к ним.

Чтобы подвергнуться такой санкции, обвиняемый должен иметь судимость или привлечение к административной ответственности за то же деяние. Возможное наказание — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Первая попытка передачи телефона заключенному будет считаться административным правонарушением и наказываться штрафом в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией аппарата. Соответствующие поправки внесены в КоАП РФ.

19 декабря Владимир Путин подписал закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей.

В тот же день президент Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий размещать в портах хранилища удобрений.