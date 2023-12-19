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Уроки труда в начальных и средних классах школ РФ станут обязательными

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах с 1 сентября 2024 г

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Михаил Фомичев/ РИА Новости

В России с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школах, детей необходимо готовить к взрослой жизни.

Депутат Госдумы Сергей Колунов полагает, что обязательные уроки труда могут помочь справиться с острым дефицитом людей рабочих профессий, так как такие занятия вернут рабочим специальностям престиж.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с призывом возродить курсы домоводства в школах.

Ранее Госдума окончательно приняла законопроект, который запретит школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы.

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