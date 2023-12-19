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Найденного в снегу ребенка из Екатеринбурга могут вернуть его матери

В Екатеринбурге новорожденного, выброшенного в снег матерью, могут вернуть ей же

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Shutterstock

В Екатеринбурге ребенка, которого молодая мать выбросила в окно, могут вернуть родительнице. Об этом сообщает URA.RU.

По словам адвоката Георгия Краснова, пока идет расследование, суд и решается возможный тюремный срок мальчик не будет находиться с матерью. Но по закону ей грозит максимум четыре года колонии или вообще условное наказание.

«Ребенка ей могут отдать по суду, формально для этого препятствий нет. Когда приговор вступит в силу, органы опеки могут обратиться в суд с просьбой о лишении ее родительских прав. Потом женщина сможет воспользоваться своим правом, прописанным в статье 72 Семейного кодекса, и восстановиться в родительских правах опять же через суд. Ей надо будет доказать, что она изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка», — заявил юрист.

Сейчас новорожденный мальчик, которого оставили в сугробе в целлофановом пакете, находится в тяжелом состоянии. 18 декабря его готовили к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных. Ребенка нашел местный житель под окнами дома на улице Краснофлотцев. Его матерью оказалась 20-летняя жительница Челябинской области.

Ранее годовалая россиянка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела снег.

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