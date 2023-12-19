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Второклассника, упавшего в яму с кипятком в Челябинске, санавиацией доставили в больницу

Мальчика, упавшего в яму с кипятком в Челябинске, доставили в Нижний Новгород

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СК РФ по Челябинской области

Второклассника из Челябинска, который провалился в яму с кипятком и получил ожоги 45% покровов тела, бортом санавиации перевезли в больницу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

«Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что всю дорогу пострадавшего сопровождали медики.

Мальчик находится в тяжелом состоянии. Ребенок будет обследоваться и проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Ранее в Приморье ребенок провалился в открытый колодец с горячей водой.

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