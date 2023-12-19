YandexGPT поможет россиянам с выбором жилья

«Яндекс Недвижимость» внедрила генеративную нейросеть YandexGPT в систему поиска квартиры сервиса, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили специалисты «Яндекс Недвижимости», теперь для подбора квартиры по критериям пользователю достаточно ввести одно простое предложение с запросом и в один клик получить подборку объявлений от нейросети.

По словам руководителя продукта в «Яндекс Недвижимости» Алексея Широкова, в сервисе с помощью фильтров можно найти квартиру в новостройке, указывая комфортный ценовой диапазон, количество комнат, тип жилья, планировки — есть выбор из более чем 20 параметров.

«Это помогает точнее находить то, что ищешь, но требует времени. Сейчас нейросеть значительно упрощает первичный поиск. Не надо ничего заполнять или выбирать: делаешь короткий текстовый запрос, бот сам учитывает все параметры и подсказывает, на что стоит обратить внимание в первую очередь», — уточнил он.

Отмечается, что YandexGPT проанализирует все предложения, покажет самые подходящие и даст краткое описание — почему именно эти варианты стоит рассмотреть и насколько они соответствуют первоначальному запросу пользователя. Предполагается, что новая функция поможет сэкономить время на поиск подходящего варианта при покупке квартиры.

Ранее самым популярным инструментом поиска новостроек в «Яндекс Недвижимости» были фильтры и «тепловые» карты транспортной доступности и инфраструктуры. Найти варианты жилья в определённой локации, например, у парка или школ, можно было выделив курсором область на карте.

Сейчас функция доступна на сайте «Яндекс Недвижимости» в бета-версии и его мобильной версии.