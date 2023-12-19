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Завершена работа по восстановлению энергоснабжения в Ростовской области

Энергетики восстановили энергоснабжение в Ростовской области

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Shutterstock

Завершились первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения в Ростовской области, которое было нарушено из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал министерства энергетики России.

«По данным на 22:00 (мск), обесточенными остаются потребители: Донецкая народная республика — 123,9 тыс. человек, Луганская народная республика — 102,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — отмечается в публикации.

Ухудшение погоды в ряде регионов с 15 декабря привело к отключениям потребителей от электроснабжения. Их количество достигало 679 тыс. человек.

До этого заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявлял, что проблемы с электроснабжением в некоторых регионах РФ, нарушенным из-за непогоды, могут решить к середине недели.

17 декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в регионах России, пострадавших из-за сильных морозов, ведутся в круглосуточном режиме. Речь идет о Крыме, Ростовской области, Краснодарском крае, Ростовской области, а также ЛНР и ДНР.

Ранее россиян предупредили о приближающихся погодных аномалиях.

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