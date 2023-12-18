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Политолог заявила о росте интереса россиян к среднему профессиональному образованию

Политолог Федорова: в России значительно вырос престиж рабочих профессий

Восприятие людьми среднего профессионального образования в России за последние годы значительно изменилось. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с участниками и победителями чемпионата «Профессионалы» заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Она подчеркнула, что раньше людям казалось, что среднее профессиональное образование не несет никаких перспектив в жизни.

«Все стремились получить любое самое захудалое высшее образование. И вот на наших глазах за последние 10 лет ситуация изменилась кардинально. Во-первых, в России значительно вырос престиж рабочих профессий. Во-вторых, в силу развития технологий сейчас для полного освоения ряда профессий надо приложить не меньше сил и упорства, чем для высшего образование», — сказала Федорова.

По ее словам, люди, которые освоили разнообразные сложные специальности, зарабатывают ничуть не меньше, чем люди с высшим образованием.

«Как следствие, мы видим статистику. Все больше молодежи для себя, не от безнадежности и безысходности, а абсолютно сознательно и понимая свои перспективы в жизни, выбирают рабочие профессии. Они выбирают среднее профессиональное образование, выбирают совершенствоваться дальше по этим линиям и понимают, что это никакой не жизненный приговор, а наоборот, это огромные возможности, которые открываются перед человеком», — подчеркнула политолог.

Также она отметила, что федеральный проект «Профессионалитет» охватывает порядка 1000 предприятий. «Он нацелен на важнейшую вещь — на то, чтобы у человека, который получает рабочую профессию, была уверенность в том, что он будет востребован на рынке труда и быстро сможет приступить к полноценной работе», — сказала Федорова.

По ее мнению, часто для выпускников это является важным фактором. «Поэтому возможность учиться в тесной связке с предприятиями — это очень здорово», — заключила эксперт

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