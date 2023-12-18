Политолог назвал избирательную систему России одной из самых эффективных в мире

Президент России Владимир Путин — народный кандидат, надежный и опытный политик, который близок к людям и который пользуется их доверием. Об этом после подачи документов для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию заявил политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков

По его мнению, символично, что решение Путина баллотироваться на пост президента поддержали люди из самых разных сфер: общественники, врачи, артисты, спортсмены, военные, рабочие, учителя и многие другие.

«Избиратели исходят из того, что сегодня стране нужна стабильность, нужен надежный и проверенный лидер, который ведет к победе. И эту стабильность они видят в Путине», — заявил он.

При этом политолог подчеркнул, что за 30 лет своего существования избирательная система России стала одной из самых эффективных в мире.

«Обеспечение прозрачности и повышение доверия происходит по целому спектру различных направлений, среди которых можно выделить развитие института общественных наблюдателей, снижение административных барьеров для участия, технологизацию избирательных процессов и контроля над результатами. Как результат, социологические опросы показывают, что доверие граждан к результатам выборам за последние годы существенно возросло», — сказал Рудаков.

Также он назвал свободные выборы возможностью народа самостоятельно определять судьбу страны. По его мнению, это является ключевым фактором реального суверенитета и независимости страны.

«Многие исходят из того, что участие в выборах — это действие, направленное на укрепление суверенитета, на усиление страны, на защиту ее будущего. Наши люди понимают историческую важность и значимость момента, поэтому для них так важно воспользоваться своим избирательным правом. И у российских избирателей такая возможность есть, в отличие от Украины, где выборы на сегодняшний момент практически отменены», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах в 2024 году. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.