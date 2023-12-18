На писателя Бориса Акунина* завели уголовное дело

В отношении писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) возбудили уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Акунина обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности», — сообщает источник.

18 декабря Росфинмониторинг внес писателя в список экстремистов и террористов.

Ранее писателя требовал признать иноагентом активист Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Бориса Акунина на экстремизм и призывы к терроризму.

Также он попросил проверить писателя на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом. Активист уверял, что Акунину следует ограничить продажу книг в России.

Вскоре после этого сеть «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за «высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ».

Ранее писатель Борис Акунин попрощался с россиянами после снятия его книг с продажи в РФ.