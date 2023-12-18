Путин ожидает приезда гостей из более 180 стран на фестиваль молодежи

Президент России Владимир Путин ожидает приезда представителей более 180 стран на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в РФ в следующем году. Об этом глава государства сказал в видеообращении к заседанию Совета глав правительств СНГ, ролик опубликован на сайте Кремля.

«Этот масштабный форум соберет молодых людей со всего мира, ожидается приезд представителей более чем 180 государств», - сказал Путин, добавив, что считает мероприятие очень важным.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года. Планируется, что в нем примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиа.

Организаторы молодежного форума рассказали об интересе иностранцев к мероприятию.

В ноябре президент Путин рассказал, что фестиваль молодежи позволит узнать Россию такой, какая она есть.

Ранее политолог Ховрина рассказала о целях Всемирного фестиваля молодежи.