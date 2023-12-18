Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избавиться от заложенности носа без капель

Врач Зайцев: избавиться от заложенности носа помогут отвары из трав

close
100%
Shutterstock

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в эфире Tsargrad.tv перечислил народные средства для избавления от заложенности носа. Он предупредил, что неправильно подобранные травяные отвары могут не только не помочь, но и навредить. При этом, по его словам, есть несколько безопасных рецептов.

При отечности носа врач посоветовал пить настой подорожника (1 ст. ложка на стакан кипятка). Он разжижает и выводит слизь. Также, по его словам, можно нанести на носовой платок несколько капель лимонного или эвкалиптового масла.

«Добавьте пару капель одного из этих масел в чайную ложку растительного масла и смажьте горло и вокруг ушей. <...> Добавляйте листья мелиссы лимонной в салаты, супы и чай», — рекомендует специалист.

Кроме того, врач советует пить по 2-3 чашки в день отвара одной из трав: ромашки, эхинацеи, солодки, цветков бузины черной.

При этом Зайцев подчеркнул, что, заболев насморком, или другими респираторными заболеваниями, не стоит заниматься самолечением. Подходящую терапию может подобрать только врач.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого предупреждал, что при использовании капель от насморка может возникнуть зависимость быстрее, чем от наркотиков. По его словам, пользоваться сосудосуживающими средствами при заложенности носа можно не дольше 5 дней подряд.

Ранее врачи рассказали, как побороть зависимость от капель в нос.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами