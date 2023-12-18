Россиянам рассказали, как избавиться от заложенности носа без капель

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в эфире Tsargrad.tv перечислил народные средства для избавления от заложенности носа. Он предупредил, что неправильно подобранные травяные отвары могут не только не помочь, но и навредить. При этом, по его словам, есть несколько безопасных рецептов.

При отечности носа врач посоветовал пить настой подорожника (1 ст. ложка на стакан кипятка). Он разжижает и выводит слизь. Также, по его словам, можно нанести на носовой платок несколько капель лимонного или эвкалиптового масла.

«Добавьте пару капель одного из этих масел в чайную ложку растительного масла и смажьте горло и вокруг ушей. <...> Добавляйте листья мелиссы лимонной в салаты, супы и чай», — рекомендует специалист.

Кроме того, врач советует пить по 2-3 чашки в день отвара одной из трав: ромашки, эхинацеи, солодки, цветков бузины черной.

При этом Зайцев подчеркнул, что, заболев насморком, или другими респираторными заболеваниями, не стоит заниматься самолечением. Подходящую терапию может подобрать только врач.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого предупреждал, что при использовании капель от насморка может возникнуть зависимость быстрее, чем от наркотиков. По его словам, пользоваться сосудосуживающими средствами при заложенности носа можно не дольше 5 дней подряд.

Ранее врачи рассказали, как побороть зависимость от капель в нос.