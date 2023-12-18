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Татарстану предрекли возвращение статуса центра китаеведения в России

Политик Шахрай: Татарстан может вернуть себе статус центра китаеведения в России

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Mark Schiefelbein/AP

Татарстан в ближайшие три-четыре года может вновь стать российским центром китаеведения. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал политик и соавтор действующей Конституции России Сергей Шахрай.

По его словам, данное направление является очень перспективным для республики, и у руководства Татарстана есть понимание, что возвращение данного статуса необходимо.

«Китайское направление для Татарстана — очень перспективное. Внутри РТ к этому стоит подключать не только КФУ или Казанскую духовную семинарию, но и другие вузы», — отметил Шахрай.

Политик добавил, что президент республики Рустам Минниханов периодически совершает визит в Китай, а в городе Шэньчжэнь он «вообще свой человек». В этом китайском городе находится совместный университет МГУ и ППИ, заключил эксперт.

В начале декабря аналитики «Тинькофф Инвестиций» сообщили, что Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по числу инвесторов. Помимо этого, в пятерку также вошли Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкортостан.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделит бюджет на строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7.

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