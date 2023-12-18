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В Ростовской области почти восстановили электросети, поврежденные из-за непогоды

Губернатор Голубев: в Ростовской области восстановили поврежденные электросети

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Shutterstock

В Ростовской области практически завершили восстановление поврежденных низковольтных распределительных сетей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в настоящее время без электричества остаются около 1 тысячи человек в семи населенных пунктах.

«Задействовано 115 бригад энергетиков в составе 431 человека и 195 единиц спецтехники», — поделился губернатор.

Он добавил, что отключения произошли в основном из-за падения обледеневших деревьев.

До этого в городе Невьянск в Свердловской области около 14 тыс. человек остались без холодной воды и тепла в связи с вышедшими из строя насосами на водозаборе. По факту аварии организована проверка.

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак также сообщал, что проблемы с электроснабжением в некоторых регионах РФ, нарушенным из-за непогоды, могут решить к середине недели.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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